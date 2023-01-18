Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Супруга главы киевского режима Владимира Зеленского Елена, полностью его поддерживающая, на полях ВЭФ в Давосе сказала, что собирается передать главе КНР Си Цзиньпину письмо от президента. По её мнению послание является «приглашением к диалогу».

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«Это было письмо президента Украины главе КНР, господину Си Цзиньпину, оно сопровождало украинскую формулу мира. Я думаю, что это было приглашением к диалогу и очень надеюсь, что этот жест будет иметь ответ», — сообщила первая леди Украины.

При этом Елена Зеленская добавила, что не знает содержания письма, так как не читает чужие письма.

Такие же письма она намерена передать от супруга президенту Швейцарии Алену Берсе и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, западные СМИ указали на «глубокие проблемы» Всемирного экономического форума в Давосе.