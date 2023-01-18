Грозный, 18 января, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Самоходный миномёт «Тюльпан» начал использоваться батальоном «Запад-АХМАТ». Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это вооружение смертельным. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Получившим особое вооружение подразделением руководит Исмаил Агуев, установка стреляет снарядами 240-миллиметрового калибра.

«Орудие поступило всего пару дней назад, но уже успело навести много шороха. Эта смертельная установка работает снарядами весом от 120 до 230 кг. Один такой выстрел по фортификационным сооружениям противника или по его скоплению способен нанести непоправимый урон всему вокруг», — рассказал Рамзан Кадыров.

Он отметил, что эффективнее всего «Тюльпан» применяется в паре с дроном, который корректирует огонь, и пожелал российским бойцам успехов в борьбе с киевскими боевиками.

«Пусть они знают, что возмездие их обязательно настигнет в любом месте, даже в бетонном бункере», — написал глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января министерство обороны РФ показало, как работают зенитно-ракетные комплексы «Бук». Экипаж одной из таких машин уничтожил более 60 целей на стороне ВСУ.