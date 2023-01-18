Кадыров рассказал, как «наводит шорох» миномёт «Тюльпан»
Кадыров заявил, что батальон «Запад-АХМАТ» получил самое мощное оружие в мире
Грозный, 18 января, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Самоходный миномёт «Тюльпан» начал использоваться батальоном «Запад-АХМАТ». Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это вооружение смертельным. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
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Получившим особое вооружение подразделением руководит Исмаил Агуев, установка стреляет снарядами 240-миллиметрового калибра.
Он отметил, что эффективнее всего «Тюльпан» применяется в паре с дроном, который корректирует огонь, и пожелал российским бойцам успехов в борьбе с киевскими боевиками.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 января министерство обороны РФ показало, как работают зенитно-ракетные комплексы «Бук». Экипаж одной из таких машин уничтожил более 60 целей на стороне ВСУ.