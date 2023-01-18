Будапешт, 18 января, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Международная политика для того, чтобы пережить эпоху кризисов, должна отказаться от санкций и сменить курс на взаимное уважение и диалог, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

U.S. Department of State Петер Сийярто

По его мнению, за последнее время политика, основанная на санкциях и блокадах, не принесла успеха, а доставляет людям лишь страдания и трудности. В большинстве случаях подобные решения были болезненны для тех, кто их вводил.

Венгерский дипломат напомнил, что страна вместе с европейскими партнёрами регулярно голосует в ООН за снятие американских санкций с Кубы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, большинство венгров не поддерживают политику, проводимую Евросоюзом. Порядка 64% жителей считают, что в ЕС существуют двойные стандарты по отношению к разным странам.

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