Герасимов: ЧВК «Вагнер» нет в структуре Вооружённых сил России
В Генштабе опровергли нахождение ЧВК «Вагнер» в составе Вооружённых сил России
Москва, 18 января, 2023, 21:31 — ИА Регнум. В структуре Вооружённых сил России не числится частная военная компания «Вагнер». Такой ответ предоставил начальник Генштаба Валерий Герасимов на обращение депутата Московской городской думы Евгения Ступина для уточнения сведений о её сотрудниках.
Депутат обратился в Минобороны после просьб от граждан, чьи родные-контрактники ЧВК «Вагнер» перестали выходить на связь. Самому получить информацию о местонахождении военнослужащих Ступину не удалось.
Отмечается, что после письма в Минобороны пропавшего россиянина-контрактника нашли в ростовском госпитале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме заявили о необходимости легализовать ЧВК «Вагнер» и принять закон о частных военных компаниях.
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