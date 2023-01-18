Москва, 18 января, 2023, 21:31 — ИА Регнум. В структуре Вооружённых сил России не числится частная военная компания «Вагнер». Такой ответ предоставил начальник Генштаба Валерий Герасимов на обращение депутата Московской городской думы Евгения Ступина для уточнения сведений о её сотрудниках.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Депутат обратился в Минобороны после просьб от граждан, чьи родные-контрактники ЧВК «Вагнер» перестали выходить на связь. Самому получить информацию о местонахождении военнослужащих Ступину не удалось.

Отмечается, что после письма в Минобороны пропавшего россиянина-контрактника нашли в ростовском госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме заявили о необходимости легализовать ЧВК «Вагнер» и принять закон о частных военных компаниях.

Читайте также: В Кремле ответили на слухи о конфликте Минобороны с ЧВК «Вагнер»

А также: Минобороны России признало роль ЧВК «Вагнер» в штурме Соледара