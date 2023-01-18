Москва, 18 января, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 января в своём телеграм-канале прокомментировала высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о «поражении России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как сообщалось ранее, Шольц заявил, что для достижения мира на территории Украины «Россия должна проиграть».

В этой связи Германия считает необходимым поддерживать Украину, в том числе поставками военной техники, сколько потребуется, добавил канцлер Германии.

«Врождённое уродство Шольца», — отметила Захарова.