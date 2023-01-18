Таллин, 18 января, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Посольство России в Эстонии временно приостановило приём заявлений о выходе из гражданства, сообщили дипломаты 18 января, передаёт РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Ранее власти Эстонии потребовали сокращения штата посольства России до восьми человек «для достижения паритета».

Посол России Владимир Липаев назвал это решение враждебным и противоречащим интересам двустороннего сотрудничества.

Эстония пытается затруднить деятельность посольства, отметил Липаев, констатировав, что работы у представительства Москвы в Таллине куда больше, чем у посольства Эстонии в Москве.