Рига, 18 января, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Латвия пообещала в ближайшее время поставить ВСУ зенитные ракетные комплексы Stinger, беспилотники, вертолёты и пулемёты, сообщает 18 января агентство LETA.

Министерство обороны США ПЗРК Stinger

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце отметила, что страна в 2023 году готова продолжать обучать украинских военных разного уровня. Интенсивность курсов может возрасти минимум в два раза по сравнению с 2022 годом.

Ранее в латвийском оборонном ведомстве отмечали, что пакет военной помощи Риги для Киева будет ответом на просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Bloomberg, союзники Украины передали киевскому режиму свыше четырех тысяч единиц артиллерийских орудий, самолетов, бронетехники и других систем вооружения.

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