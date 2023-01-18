Москва, 18 января, 2023, 20:41 — ИА Регнум. На Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обвинила Россию в начале энергетической войны против Европы вместе со специальной военной операцией на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, готова ли Симсон ответить за свою ложь.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова

«Уже даже не смешно. Куда Кадри Симсон дела все заявления президента Джо Байдена и других американских официальных лиц о том, что проекты «Северный поток» будут уничтожены?» — пишет Захарова в своём телеграм-канале.

Официальный представитель МИД России недоумевает «куда эта распространительница фейков дела заявления президента Дональда Трампа и его подчинённых о том, что Европе не нужны российские энергоресурсы?»

Напомним, в декабре 2022 года Симсон также обвиняла Россию в энергетической войне против ЕС. При этом выход из создавшейся ситуации она видела в увеличении поставок газа из Норвегии и дополнительных поступлений сжиженного природного газа с мирового рынка. Симсон считает, что в будущем справиться с проблемой позволит поставка водорода, который может прийти на смену углеводородам.

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