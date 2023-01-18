Вашингтон, 18 января, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Поражение Украины в военном конфликте с Россией имело бы «глобальные последствия», заявила 18 января глава Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Office of the Director of National Intelligence Эврил Хейнс

Такое развитие событий негативно отразилось бы «на прочности альянсов Запада», поставило бы под сомнение, способен ли Запад справляться с кризисами, отметила руководитель спецслужбы.

«Мы желаем этого (помогаем Украине — прим. ИА REGNUM) в наших собственных интересах», — сказала она.

Как сообщалось ранее, 18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для наступления мира на Украине «Россия должна проиграть».

Днем ранее, 17 января, новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна участвует в конфликте на Украине, хотя и «опосредованно».