Бровары, Украина, 18 января, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Появились новые кадры первых минут после крушения вертолёта недалеко от детского сада в Броварах Киевской области. Видео было опубликовано в украинских социальных сетях.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Киевская область. Бровары

На кадрах, снятых с крыши здания, видны многочисленные горящие обломки, клубы дыма и густой туман.

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По последним данным, погибли 14 человек, включая одного ребёнка, шесть сотрудников МВД Украины и трёх членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает крушение вертолёта возле детского сада «ужасной трагедией».

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