Белград, 18 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Власти Сербии считают и Крым, и Донбасс частью Украины, заявил в интервью Bloomberg 18 января президент Сербии Александр Вучич.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

Менять это отношение в Белграде не намерены, отметил он.

Вучич также заявил, что Сербия «с самого начала» не поддерживала «вторжение России на Украину».

17 января президент Сербии сказал, что страна «не готова» вводить санкции против России, поскольку среди ее правящих кругов по этому вопросу нет «определенности».

В сентябре 2022 года глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не может принять результаты рефендумов в четырех регионах, воссоединившихся с Россией.