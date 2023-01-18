Ханой, 18 января, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан назначена исполняющей обязанности главы государства до избрания нового президента. Об этом 18 января сообщает новостной портал VietnamNet.

Цитата из видео с канала: RTVMalacanang Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан- исполняющая обязанности главы государства до избрания нового президента.

О назначении и. о. президента Вьетнама было объявлено по итогам внеочередной сессии Национального собрания, на которой была утверждена отставка бывшего главы государства Нгуен Суан Фука.

Кандидатуру Во Тхи Ань Суан утвердили после того, как политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) поручило ей исполнять обязанности президента, пока парламент не будет избран новый глава государства.

Во Тхи Ань Суан стала вторым в истории страны вице-президентом, на которую возложены обязанности главы государства. В 2018 году Данг Тхи Нгок Тхинь в течение одного месяца исполняла обязанности президента после смерти главы государства Чан Дай Куанга.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Центральный комитет КПВ утвердил добровольную отставку президента страны Нгуена Суан Фука.