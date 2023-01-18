Брюссель, 18 января, 2023, 19:46 — ИА Регнум. На Украину необходимо значительно увеличить поставки вооружения, в конфликте наступил переломный момент. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга передаёт агентство Reuters.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг

По его мнению, сегодня оказание военной помощи ВСУ необходимо для того, чтобы завтра обсуждать «мирное урегулирование».

Страны военно-политического блока уже ведут консультации на тему поставок танков и другого современного вооружения на Украину, подтвердил ранее Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января запланирована встреча военных министров стран — участниц НАТО в Рамштайне. В альянсе ожидают увеличения числа желающих выделить новую военную помощь Киеву.