Киев, 18 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. После крушения вертолета в Броварах объявлен трехдневный траур. Об этом 18 января написал в своем телеграм-канале мэр города Игорь Сапожко.

Pxhere.com На месте катастрофы

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены днями траура в нашем обществе», — написал глава города.

Как передавало ИА REGNUM, в результате падения вертолета в Броварах получили несовместимые с жизнью травмы 14 человек, в том числе один ребенок, шесть сотрудников МВД и три члена экипажа. Модель французского вертолёта, который разбился в Броварах под Киевом, несколько раз выводилась из эксплуатации из-за встроенных дефектов.

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