Москва, 18 января, 2023, 19:46 — ИА Регнум. С 10 по 16 января 2023 году годовая инфляция в России составила 11,57%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«На неделе с 10 по 16 января 2023 года (семь дней) инфляция замедлилась до 0,15% после роста на 0,24% за период с 1 по 9 января (девять дней)», — говорится в обзоре.

В министерстве отметили, что среднесуточный рост цен замедлился до 0,021%, а инфляция в годовом выражении — до 11,57%.

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Как следует из документа, темпы продовольственной инфляции замедлились до 0,22% за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию и околонулевой рост цен на другие продукты питания.

«В сегменте услуг цены снизились за счет дефляции в туристических услугах и замедления роста цен на регулируемые услуги. В секторе непродовольственных товаров рост цен возобновился за счет повышения цен на электро — и бытовые приборы», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» подписала с правительством Казахстана дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.

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