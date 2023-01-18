Берлин, 18 января, 2023, 19:30 — ИА Регнум. В Германию приглашают иностранных работников для того, чтобы оставаться ведущей экономикой Европы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

bundesregierung.de Олаф Шольц в Бундестаге

«Те, кто готов закатать рукава, — мы вас ждём у себя, это наше послание», — сказал он и призвал инвестировать в немецкую экономику.

Шольц уверен, что его преемник в 2045 году представит Германию в Давосе как одну из первых климатически нейтральных стран мира, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Напомним, по итогам 2022 года рост ВВП Германии оказался на 1,9% больше, чем годом ранее, несмотря на конфликт на Украине и «чрезвычайно высокие» цены на энергоносители. Кроме того, в ФРГ отмечалась нехватка ряда материалов, росли цены на продукты питания, не хватало квалифицированной рабочей силы.

В 2022 году власти выделили 3,5 млрд евро коммунам для размещения мигрантов, в 2023 году будет предоставлено ещё 2,75 млрд евро.

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