Мелитополь, 18 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Здание школы в населенном пункте Михайловка Запорожской области получило сильные повреждения при массированном обстреле со стороны киевских боевиков. Об этом сообщил 18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«Жертв и пострадавших, по крайней мере, на данный момент нет», — приводит ТАСС его слова.

Рогов также уточнил, что образовательное учреждение сильно разрушено, в нем нарушен учебный процесс. В настоящее время решается вопрос, где детям продолжить учебу.

По его словам, в результате обстрела ВСУ этого населенного пункта было испорчено около пяти тонн зерна.

«В результате удара по току разрушена крыша, разрушено здание, пострадало порядка пяти тонн зерна. Оно промокло из-за дождя. Помимо того, что обгорело», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что боевики ВСУ готовят город Запорожье к уличным боям, ВСУ возводят линию обороны в Запорожской области. Тем временем на участке боевых действий в Запорожской области произошло несколько боестолкновений внутри ВСУ.

Читайте также: В лесу под Мелитополем обнаружили схрон с минами и взрывчаткой