Ижевск, 18 января, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Убиравший снег автогрейдер совершил наезд на трёхлетнюю девочку и её мать в Удмуртии, ребёнок погиб. Об этом 18 января сообщили в УГИБДД МВД по региону.

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Происшествие произошло в селе Большая Уча Можгинского района около 17:00 мск.

«По предварительной информации, 54-летний водитель автогрейдера, осуществляя снегоуборочные работы, при движении задним ходом совершил наезд на пешеходов — 26-летнюю девушку и трехлетнюю девочку, которые двигались по обочине дороги», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что трёхлетний ребенок получил смертельную травму, женщину с полученными травмами доставили в больницу.

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