Москва, 18 января, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Привлекательность сельского хозяйства для трудоустройства молодежи будут определять не уровень заработной платы, а новые технологии и робототехника. Об этом заявил владелец сыроварни, председатель совета Союза сыроваров Олег Сирота.

Бабкинъ Михаилъ Олег Сирота

По его словам, молодые люди пойдут на работу в аграрный сектор не из-за заработной платы, стимулом для них станут робототехника и новые технологии, они и будут определять привлекательность этой отрасли для молодежи.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе руководитель компании PepsiCo Рамон Лагуарта призвал крупных производителей внедрять новые технологии, чтобы их продукция была более экологичной без увеличения цен для потребителей. Кроме этого, он предположил, что если не сделать аграрный сектор более «сексуальным», то следующего поколения фермеров не будет, пишет The Wall Street Journal.

«В плане сексуального и современного можно привести пример ролика про российскую кибердеревню на Марсе, где, думаю, показана реальность уже сегодняшних дней. У нас в полях работают беспилотники, беспилотные комбайны, роботы, и именно в такие направления сейчас идет работать молодежь», — приводит РИА Новости слова Сироты.

По словам фермера, даже после повышения заработной платы в 1,5-2 раза выше рыночной, его предприятие не смогло привлечь молодых скотников и доярок, поэтому в настоящее время он приобретает робототехнику, внедряет новые технологии, делает рабочие места более современными.

«И ребята идут и быстро все осваивают: например, у меня робототехник 16 лет работает на швейцарском роботе стоимостью миллион евро, а люди за 60-65 лет, к сожалению, не могут», — отметил он.

«Сейчас уже есть роботы, которые сорняки убивают, а еще через два-три года появятся и такие, которые будут лазером убивать колорадского жука. И вот в такое сельское хозяйство ребята пойдут, а туда, где по колено в навозе и с вилами, даже если дать общежитие и заплатить хорошо — не пойдут», — отметил фермер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что западные журналисты назвали развитие сельского хозяйства в России «секретным триумфом» российских властей и лично президента РФ Владимира Путина.

Объём собранного в чистом весе зерна в 2022 году составил в России 153,83 миллиона тонн, а собранный объём плодов и ягод превысил показатель предыдущего года на 5% и составил более 1,5 млн тонн.

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