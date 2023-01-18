Газпром и Казахстан подписали дорожную карту по сотрудничеству
Газпром подписал с Казахстаном дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли
Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» подписала с правительством Казахстана дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Об этом 18 января сообщается на сайте компании.
Gazprom.ru
Алексей Миллер
Отмечается, что глава Газпрома Алексей Миллер провёл встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.
«На встрече Алексей Миллер и Роман Скляр подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили ход и перспективы взаимодействия.
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