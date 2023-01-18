Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Начало возведения в Петербурге Большого Смоленского моста через Неву запланировано на конец 2023 года. Об этом сообщил 18 января президенту России Владимиру Путину губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Нева

«Проектирование заканчиваем в этом году, и в конце года начнем его строительство», — сказал губернатор на рабочей встрече с президентом.

Новый разводной мост длиной 1570 метров в створе Большого Смоленского проспекта на левом берегу Невы и улицы Коллонтай — на правом, соединит два берега Невского района и прилегающий к нему Красногвардейский район. Мост станет частью внутреннего транспортного полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра и улучшит транспортное сообщение для 800 тыс. человек.

Стоимость строительства моста летом 2022 года оценивалась в 13 млрд рублей. Согласно проекту, Большой Смоленский мост будет иметь арочные пролеты в традициях петербургской мостовой архитектуры.

Ранее губернатор Беглов уже подчеркнул, что в городе недостаточно переправ через Неву. К тому же проект нового разводного моста обсуждался еще в Ленинграде, во второй половине XX века.