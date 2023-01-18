Москва, 18 января, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Советские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) под названием «Малютка» были очень эффективным оружием против немецких танков Leopard. Об этом 18 января заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью «Московскому комсомольцу».

Pibwl ПТРК «Малютка»

«Леопарды 2А4» очень хорошо жгли курды в Сирии при помощи старых советских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) под названием «Малютка», — сказал Леонков.

По его словам, это делалось настолько успешно, что в турецкой армии отказались от сухопутной наступательной операции с участием танков и наносили удары по курдам при помощи артиллерийских и ракетных комплексов.

По мнению Леонкова, управлять первыми немецкими танками, переданными киевскому режиму, скорее всего, будут поляки.

Он отметил, что появление у ВСУ дополнительных 200-300 единиц техники будет представлять определённую опасность, но не сможет кардинально изменить ход спецоперации.