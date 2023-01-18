Вашингтон, 18 января, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Текущая ситуация в российской экономике напоминает времена 90-х годов, когда после распада Советского Союза предприниматели получили возможность создавать собственные бренды и логистические маршруты. Соответствующая публикация появилась в статье Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Санкции США и Евросоюза не смогли обрушить российскую экономику, а предприниматели стали выкупать бизнес западных компаний либо создавать такие же успешные аналоги.

Кроме того, российский бизнес нашёл других поставщиков продукции.

Ранее президент России Владимир Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики в стране. ВВП страны по итогам 2022 года снизился на 2,5%, в то время как некоторые эксперты прогнозировали падение до 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России.

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