Ковдор, Мурманская область, 18 января, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Новое одно уголовное дело после массовой драки в Ковдоре возбудили мурманские следователи. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Мурманской области.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Полиция

«Дело возбуждено о хулиганстве по ст. 213 УК РФ. Оно изъято из производства УМВД и передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК Российской Федерации по Мурманской области», — сообщил представитель пресс-службы, слова которого приводит ТАСС.

Между тем собеседник не сказал журналистам в отношении кого возбуждено второе дело.

Напомним, что массовая драка в Ковдоре произошла в ночь на 4 июля 2022 года у одного из кафе города. В ходе драки пострадали четыре человека, в отдел полиции были доставлены восемь участников.

Как сообщил ИА REGNUM, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил генерального прокурора Российской Федерации взять на контроль дело журналистки Александры Баязитовой.

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