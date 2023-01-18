Москва, 18 января, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о расторжении контракта со словенским защитником Михой Мевлей. Об этом 18 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Андрей Пронин ИА REGNUM Миха Мевля

Отмечается, что соглашение с 32-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Напомним, в сентябре 2022 года Мевля стал игроком «Спартака» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за команду семь матчей и не отметился результативными действиями.