Москва, 18 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы Госдума обсудит в феврале. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, такое решение принял Совет Думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Совет Думы включил в программу работы на февраль внесенный президентом законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы», — сообщили в Госдуме.

Накануне законопроект о выходе России из ряда международных документов СЕ внёс в Госдуму президент России Владимир Путин. Речь идет о 21 международном документе. Глава государства назначил замглавы МИД Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.