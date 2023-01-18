Москва, 18 января, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение уровня правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма

Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России.

«Предложенные нами поправки в УПК РФ дают дополнительный инструмент консульским учреждениям Российской Федерации, расширяя полномочия дипломатов для выполнения отдельных процессуальных действий в сфере защиты прав наших граждан на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права», — отметил Пискарёв.

Мера позволит задействовать все возможности для оказания правовой помощи гражданам России за рубежом, где сегодня соотечественники подвергаются нападкам и преследуются по национальному признаку.

Инициатива разработана совместно с генпрокуратурой.

В условиях, когда против России организованы и применяются незаконные санкции, а россияне систематически подвергаются дискриминации и преследованиям по национальному признаку, необходимо задействовать все возможности для оказания им правовой поддержки, в том числе и за рубежом, убеждены авторы инициативы.