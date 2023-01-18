Бровары, Украина, 18 января, 2023, 18:19 — ИА Регнум. МВД Украины 18 января опубликовало список погибших при падении вертолета в Броварах сотрудников ведомства.

mvs. gov. ua Денис Монастырский

В списке в том числе фигурируют имена главы МВД Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича.

Как сообщалось ранее, вертолет, на борту которого находились руководители МВД Украины, упал рядом со зданием детского сада в Броварах Киевской области утром 18 января. Официальная версия причин катастрофы не оглашалась.

По последним данным, в результате падения вертолета погибли 14 человек, в том числе один ребенок, шесть сотрудников МВД и три члена экипажа.