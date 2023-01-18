Киев, 18 января, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Российский блогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, Как Просто», внесён в базу неугодных Киеву лиц «Миротворец». Об этом 18 января сообщается на сайте ресурса.

Цитата из видео «Стас Васильев о блогерах. По-живому» Стас Васильев

Васильев обвиняется создателями сайта в антиукраинской позиции и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также указывается, что блогер оказывает информационную поддержку российской спецоперации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович был внесён в базу «Миротворца».