Махачкала, 18 января, 2023, 18:14 — ИА Регнум. В результате крупной аварии на трансформаторе часть Махачкалы осталась без света. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе администрации города.

Gabriel Jorby Город без света

«По данным ресурсоснабжающей организации, произошла крупная авария на силовом трансформаторе 110 тыс. вольт», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, без света остаются микрорайон Первая Махачкала, посёлок Семендер, часть Акушинского проспекта.

В настоящее время на месте работает аварийно-ремонтная бригада ЦПУ Дагэнерго.

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