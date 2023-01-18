Хабаровск, 18 января, 2023, 18:07 — ИА Регнум. «Обход Хабаровска» — первая скоростная автомобильная дорога на Дальнем Востоке и одна из крупнейших транспортных концессий во всем регионе. Она связала сразу три трассы федерального значения «Амур», «Уссури» и «Восток».

Пресс служба Группы «ВИС» Дмитрий Доев

Одна из главных задач новой автомагистрали протяженностью более 50 км — снизить транзитный трафик в столице Хабаровского края. Для этого было построено три современных моста через водоток, 21 путепровод и пять развязок. Максимальная разрешенная скорость движения по трассе может достигать 120 км в час.

Кроме того, появление транспортной инфраструктуры создало дополнительные рабочие места и будет способствовать социально-экономическому развитию края.

Напомним, дорогу открыли в июле. Сначала в бесплатном тестовом режиме, что позволило хабаровчанам оценить ее преимущества и привыкнуть к новым маршрутам. С ноября движение стало платным. Стоимость проезда зависит от вида транспортного средства и составляет от 20 рублей для «легковушек» до 620 рублей для большегрузов. Машины скорой помощи и другой спецтранспорт продолжат ездить бесплатно.

Трасса уже пользуется большой популярностью у жителей Хабаровска — движение по ней существенно экономит время. Например, дорога с Южного микрорайона до аэропорта занимает в среднем до получаса, а по городским магистралям — до часа. За всё время эксплуатации автобана трафик составил свыше 14 тысяч единиц транспорта в день.

Доев Дмитрий Витальевич с 2021 года руководит головной компанией группы «ВИС», инфраструктурного холдинга, который является инвестором «Обхода Хабаровска». По его словам, проект стал флагманом дорожных концессий группы.

Уже в скором времени построенная в рамках концессии трасса даст ощутимый эффект, который отразится не только на разгрузке улично-дорожной сети Хабаровска, но и на благоустройстве прилегающих территорий и притоке инвестиций, уверен Доев Дмитрий.

Для реализации транспортного объекта холдингом были привлечены опытные специалисты со всего мира. Консультантом выступила AECOM — глобальная консалтинговая компания в сфере инфраструктуры, предоставляющая услуги по проектированию в различных рынках строительного сектора. За ней были закреплены финансовый мониторинг, независимая проверка документации, контроль качества и графика выполняемых работ, а также лабораторные исследования.

По словам Дмитрия Доева, кроме экономических преимуществ, в частности, увеличения скорости транзитных перевозок, привлечения крупных инвесторов, выхода к аэропорту и морским портам, транспортная артерия имеет международное значение. Так, в перспективе она свяжет РФ с сетью автодорог КНР, нарастив грузопассажирский поток. Группа «ВИС» будет осуществлять эксплуатацию скоростной трассы до конца 2031-го.

Скоростная трасса оборудована пятью специальными пунктами взимания платы барьерного типа — три расположены на съездах и два на основном ходу. На них задействованы свыше сотни кассиров-операторов. Оплатить проезд можно как наличными, так и с помощью банковской карты.

При попадании на обход автомобилисту предлагается воспользоваться специальным билетом — таким образом он регистрирует свой въезд. На выезде с него фиксируется пройденное расстояние и цена поездки.

На всех пунктах реализована возможность использования сразу двух технологий электронного взимания платы — DSRC транспондеры и RFID-метки. Такого на российских дорогах еще не было. Также на объекте предусмотрены левые и правые полосы — это было необходимо из-за наличия большого количества праворульных машин.

Рассчитать корректную стоимость проезда можно с помощью онлайн-калькулятора — его можно найти на сайте khabarovsk-bypass.ru.

За дорожной ситуацией и безопасностью следит интеллектуальная система наблюдения — это десятки камер и детекторов транспорта, автоматизированная система весогабаритного контроля, ряд комплексов, фиксирующих нарушения ПДД, и метеостанция. Они помогут выявлять инциденты, оперативно передавая информацию о них оперативным службам.

Кроме того, отметил Доев Дмитрий, постройка новой трассы будет способствовать сокращению вредных выбросов в атмосферу.