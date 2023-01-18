Москва, 18 января, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил генерального прокурора Российской Федерации взять на контроль дело журналистки Александры Баязитовой. Об этом 18 января сообщает пресс-служба совета в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Валерий Фадеев

По ее информации, совет следит за ситуацией с журналисткой Александрой Баязитовой, которую обвинили в вымогательстве денежных средств у «Промсвязьбанка».

Уточняется, что перед Новым годом фигурантку уголовного дела посетил член совета, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников и убедился, что она находится в болезненном состоянии.

Отмечается, что в связи с этим советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев 18 января направил письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

В обращении говорится о том, что в условиях следственного изолятора многие хронические заболевания обвиняемой могут обостриться. Помимо этого, на иждивении фигурантки дела до ареста находилась ее 74-летняя мать.

Также отмечается, что на протяжении четырех месяцев никаких следственных действий с участием обвиняемой не производилось.

«С учетом изложенного совет просит вас взять на контроль данное уголовное дело и поручить проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Александры Баязитовой», — приводит пресс-служба текст обращения.