Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Между странами НАТО ведутся консультации на тему поставок танков и другого современного вооружения на Украину. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил информацию на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передаёт 18 января агентство Reuters.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

По словам Столтенберга, Украине нужны не только танки, ВСУ необходимо «больше систем ПВО, запчасти, боеприпасы и обслуживание уже переданной техники».

Генсек заявил, что Россия не должна победить в войне и что от поставок НАТО зависят перспективы «мирного урегулирования».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько стран альянса предлагают сделать обязательными военные расходы не менее 2% ВВП в год.

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