Донецк, 18 января, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Подразделения украинской армии рискуют попасть в окружение в районе города Северска ДНР. Об этом 18 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Council.gov.ru Денис Пушилин

«После того как была взята под контроль станция Соль, то есть перерезаны основные пути снабжения Артёмовска и Северска, та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, она рискует попасть в окружение», — сказал он, добавив, что в настоящее время снабжение боевиков стало «на порядок хуже».

Пушилин рассказал о напряженной ситуации в Артёмовске, подчеркнув, что Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться в данном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины назначен глава национальной полиции Игорь Клименко.

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