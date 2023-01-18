Москва, 18 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в вооруженных силах, нуждается в тщательной проработке, считает глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас

«Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан, — пояснил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий резонанс в СМИ получило предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об обязательной службе в армии для тех, кто планирует претендовать на должности депутатов и госслужащих.

Сенатор Клишас напомнил, что российское законодательство предусматривает временное ограничение прав граждан на поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу. Это касается тех лиц, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Ограничение действует в течение 10 лет со дня истечения срока обжалования соответствующего заключения призывной‌ комиссии, а если гражданин обращался в суд — в течение 10 лет со дня вступления в силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения не были нарушены.

«При этом на неконституционность нормативного закрепления бессрочного запрета на поступление на госслужбу для соответствующеи‌ категории граждан указывал Конституционный суд в постановлении от 30 октября 2014 года 26-П», — пояснил сенатор.

По его словам, в свою очередь, возможность ограничения избирательных прав граждан в зависимости от факта прохождения ими военной‌ службы отечественным нормативным регулированием не предусмотрена.