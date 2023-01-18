Кишинёв, 18 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Бывший председатель молдавской «Нашей партии» и экс-мэр города Бельцы Ренато Усатый заявил, что возвращается в политику. Об этом 18 января он написал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

HapHaxion Логотип молдавской «Нашей партии»

«Это будет первая пресс-конференция на две очень важные темы: первая — будущее «Нашей партии», а вторая — что касается властей. Журналисты могут задавать вопросы», — написал Усатый.

Выборы должны состояться в конце октября или начале ноября, несмотря на введенный властями режим ЧП.

Усатый в июле 2020 года покинул пост мэра города Бельцы после досрочных выборов в парламент. Его блок получил всего 4% голосов и не преодолел избирательный барьер. Многие эксперты посчитали причиной провала то, что во втором туре президентских выборов 2020 года Усатый поддержал нынешнего президента Молдавии Майю Санду.

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