Берлин, 18 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии, председатель партии Христианско-социальный союз Маркус Зёдер высказался за передачу Киеву немецких танков Leopard 2. Об этом он заявил 18 января в кулуарах закрытого заседания фракции ХСС в региональном парламенте.

Bundeswehr-Fotos Leopard 2 A5

Он напомнил, что руководство Германии приняло решение о поставках оружия.

«Вы не можете мне объяснить, почему один образец бронетехники не должен быть проблемой, а другой должен», — цитирует политика агентство DPA.

Ранее в Германии заявили, что требования киевского режима к Берлину перешли грань разумного.

По словам министр обороны Германии Бориса Писториуса, страна участвует в военном конфликте на Украине, но ее участие является опосредованным. При этом депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен считает, что США, подталкивая Германию к поставкам танков киевской армии, тем самым принуждают её к «самопожертвованию» в борьбе с Россией.

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Как передавало ИА REGNUM, в Польше заявили об усталости Запада от ситуации вокруг Украины.