Волгоград, 18 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. На предприятии в Новониколаевском районе Волгоградской области загорелась сырая нефть, сообщили 18 января в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 16:19 мск.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что на одном из предприятии происходит горение сырой нефти», — сообщили в МЧС.

В настоящее время площадь возгорания устанавливается, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2022 года пожар произошёл на одном из крупнейших предприятий Хабаровска. В технической яме в подвале загорелось отработанное масло. Инцидент произошёл в неэксплуатируемом здании одного из цехов. Площадь пожара составила 200 кв. м.