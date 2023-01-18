Лондон, 18 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Церковь Англии по-прежнему отказывается венчать однополые пары, однако планирует разрешить благословение таких союзов священнослужителями, сообщает 18 января Reuters.

Joel Goodman/Global Look Press Гей-парад в Лондоне

Епископы одного из руководящих органов церкви — Генерального собора — отказались поддержать инициативу о венчании представителей ЛГБТ-сообщества, предложив вместо этого компромиссный вариант. Этому предшествовали шесть лет консультаций.

«Однополые пары по-прежнему не смогут венчаться в англиканской церкви», — говорится в заявлении.

Вместе с тем духовенству разрешат произносить «молитвы посвящения, благодарения или благословения Божия» для однополой пары, заключившей гражданский союз. Для священников такой ритуал будет добровольным, у них останется право отказаться от подобных молитв.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби выразил надежду, что такие уступки будут хорошо восприняты «в духе великодушия и поиска общего». Кроме того, на этой неделе епископы англиканской церкви принесут извинения представителям ЛГБТ-сообщества за «отвержение, изоляцию и враждебность» со стороны духовенства.

Как сообщало ИА REGNUM, однополые браки легализованы в Великобритании с 2013 года.

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