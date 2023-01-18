Москва, 18 января, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Освобожденный из плена военнослужащий ВС России Алексей Лукоянов в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал о своем пребывании в плену у ВСУ.

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Лукоянов попал в плен в марте 2022 года.

Военнопленных на Украине избивают, пытают, заставляют учить и петь гимн Украины, проводят «допросы» под дулами автоматов, заставляют произносить нацистские приветствия, рассказал Лукоянов.

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Ранее в интервью в рамках того же проект сержант-медик Даниил Пшеничный рассказал о невыносимых условиях в плену у ВСУ, систематических издевательствах и избиениях.