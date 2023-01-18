Лондон, 18 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. По мнению посла России в Великобритании Андрея Келина, поставка ВСУ танков Challenger 2 будет способствовать эскалации конфликта.

Morio Танк «Challenger 2»

«Танк — наступательное оружие, а до сих пор все говорили, что Украине надо давать такое вооружение, чтобы она сама себя защищала», — сказал посол, добавив, что с политической точки зрения это можно квалифицировать как эскалация.

Британские танки вряд ли в ближайшее время поступят на Украину, на это могут уйти месяцы, отметил Келин.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал решение некоторых западных стран поставить танки на Украину и заявил о продолжении оказания военной помощи ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании заявили о намерении поставить в Киев 14 танков Challenger 2 в очень короткие сроки.

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