Вена, 18 января, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Доверие России к Евросоюзу и НАТО бесповоротно подорвано, Запад оказался недоговороспособен. Об этом 18 января заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

По его словам, сейчас Европа пожинает плоды эгоистичной политики НАТО и Евросоюза, при этом доверие к данным организациям в Российской Федерации бесповоротно подорвано.

«Последней каплей» стали признания экс-президента Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о восьмилетней «симуляции конструктивности» в рамках «нормандского формата». Запад недоговороспособен», — подчеркнул Гаврилов в ходе выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По его словам, кризис европейской системы безопасности имеет «глубокие корни».

Он уточнил, что все началось с того, что при содействии США и молчаливом согласии их союзников все то, что было создано по итогам Второй мировой войны, а также геополитических изменений, произошедших в мире в конце 1980-х годов, стало превращаться в прах.

Гаврилов отметил, что полностью разрушается военно-политическое измерение ОБСЕ. Остро встала проблема вооружений в Европе.

«Их безудержное наращивание сделало бесперспективными переговоры о снижении уровня военной напряженности», — отметил политики.

Он уточнил, что фундаментальные для безопасности Европы режимы «Договор об обычных вооруженных силах в Европе» и «Договор по открытому небу», которые были направлены на преодоление материального наследия эпохи конфронтации, выводились из строя Вашингтоном и их союзниками для того, чтобы доказать востребованность НАТО в условиях после окончания холодной войны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Гаврилов заявил, что политика западных стран, направленная на антироссийское военное усиление Украины, поставила Европу на грань вооруженного конфликта.

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