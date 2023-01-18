В Польше заявили об усталости Запада от ситуации вокруг Украины
Премьер-министр Польши: среди стран Запада чувствуется усталость от ситуации вокруг Украины
Варшава, 18 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Усталость от ситуации вокруг Украины чувствуется среди стран Запада. Об этом 18 января заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Польскому телевидению.
Иван Шилов ИА REGNUM
НАТО и Украина
По словам Моравецкого, мировые лидеры видят роль Польши в помощи киевскому режиму и ценят её.
«Но присутствует также что-то такое, как усталость», — добавил он.
По его словам, несколько месяцев назад дискуссия о помощи киевскому режиму велась на ином уровне вовлечённости.
Ранее в издании Myśl Polska заявили, что власти Польши могут втянуть страну в военное противостояние с Россией, которое приведёт к уничтожению Варшавы.