Варшава, 18 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Усталость от ситуации вокруг Украины чувствуется среди стран Запада. Об этом 18 января заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Польскому телевидению.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По словам Моравецкого, мировые лидеры видят роль Польши в помощи киевскому режиму и ценят её.

«Но присутствует также что-то такое, как усталость», — добавил он.

По его словам, несколько месяцев назад дискуссия о помощи киевскому режиму велась на ином уровне вовлечённости.

Ранее в издании Myśl Polska заявили, что власти Польши могут втянуть страну в военное противостояние с Россией, которое приведёт к уничтожению Варшавы.