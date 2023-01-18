Москва, 18 января, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В Москве подросток умер из-за бессонницы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Сон

Согласно опубликованным данным, мальчик страдал от неизлечимого наследственного заболевания — фатальной семейной бессонницы.

Тело 16-летнего подростка было обнаружено в квартире дома, расположенного на Южнобутовской улице.

Фатальная семейная бессонница — редкое неизлечимое наследственное, нейродегенеративное прионное заболевание, при котором больной неизбежно умирает от недостатка сна. В настоящее время известно всего несколько десятков семей, пораженных этой болезнью.

Как сообщало ИА REGNUM, ректор РАНХиГС Владимир Мау несколько месяцев назад уехал в отпуск в Израиль и до сих пор не вернулся.

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