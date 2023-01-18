Вена, 18 января, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Политика западных стран, направленная на антироссийское военное усиление Украины, поставила Европу на грань вооруженного конфликта. Об этом 18 января заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Сопосредники» мирного урегулирования на Украине — Германия и Франция — использовали минский «комплекс мер» и резолюцию Совета Безопасности ООН 2202 в качестве ширмы для тайной дипломатии, нацеленной на антироссийское военное усиление Киева при прямом содействии стран — членов НАТО», — заявил он, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По его словам, такая политика поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал киевский режим неонацистским. Кроме этого, он заявил о неизбежной победе России. Российский лидер заявил, что действия России в рамах специальной военной операции нацелены на прекращение боевых действий. Глава российского государства также отметил, что Россия хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но ее обманывали и «водили за нос».

Между тем российские военнослужащие освободили населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике.

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