Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил властям Петербурга добиться снижения выбросов в атмосферу от промышленных предприятий, снизив количество котельных, использующих не экологичное топливо. Об этом он заявил во время встречи 18 января с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Дарья Драй ИА REGNUM Котельная

Во время встречи губернатор рассказал президенту о непростой ситуации с выбросам в атмосферу из-за внушительного промышленного потенциала, отмечает ТАСС. «Нужно сокращать количество станций на угле и на мазуте», — сказал Владимир Путин.

В ответ Александр Беглов пообещал главе государства, что в 2023 году петербургские энергетики полностью перейдут «на экологически чистое топливо».

Как сообщали в Смольном в конце декабря 2022 года, продолжается перевод городских котельных на экологичные виды топлива. В прошлом году ГУП «ТЭК СПб» ввело в эксплуатацию сразу несколько модернизированных объектов. При этом новые котельные уже отвечают современным требованиям. В 2023 году работы будут продолжены в заданном темпе.