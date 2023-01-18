Москва, 18 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Киев и его западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия, предложения России известны и остаются в силе, заявил 18 января глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Ximena Borrazas/Global Look Press/Keystone Press Agency ВСУ

«Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия», — сказал Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Он добавил, что предложения Москвы по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности России в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 января министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть серьезные предложения Запада по переговорам для завершения конфликта на Украине. При этом, по его словам, «речи о переговорах с Зеленским быть не может».

Министр также добавил, что только ленивый не призывает к переговорам, но США говорят, что сейчас не время и нужно помочь киевскому режиму на поле боя.

Он отметил, что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан время от времени говорит, что «сейчас не время для переговоров», и призывает помочь киевскому режиму улучшить позиции на поле боя.

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