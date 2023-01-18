Вена, 18 января, 2023, 17:42 — ИА Регнум. На Чернобыльскую АЭС прибыли специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Pavlo Gonchar/Global Look Press via ZUMA Press Припять

«Наши специалисты останутся на всех украинских атомных алектростанциях, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности и защиты в эти чрезвычайно сложные времена», — написал он в Twitter.

При этом российские эксперты-атомщики считают, что присутствие инспекторов МАГАТЭ не сможет повлиять на ядерную катастрофу.

Миссии МАГАТЭ уже сформированы на Южно-Украинской и Ровенской АЭС. В начале января три специалиста прибыли на Запорожскую атомную электростанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина призывает исключить Россию из МАГАТЭ, но это лишь бессильная истерика, считает советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа.