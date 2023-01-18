Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Количество боевой техники в России увеличивается, потребности возрастают. Об этом 18 января сообщил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Илья Питалев/POOL/ТАСС Военная техника

Во время встречи рабочие обратили внимание главы государства на то, что сейчас из-за возросших потребностей в оборонной продукции на фоне СВО предприятия оборонно-промышленного комплекса России работают в несколько смен. В связи с этим у Путина поинтересовались, не случится ли так, что после завершения СВО ситуация станет такой же, какой была в 1990-х годах, когда оборонные предприятия были вынуждены простаивать без заказов.

«Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают», — ответил российский лидер.

Он добавил, что со временем задача по выпуску гражданской продукции будет решаться.

«Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как «Алмаз-Антей», Обуховский завод будут крепко стоять на ногах», — сообщил Путин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в России невозможно осуществить производство всех товаров, при этом руководство страны добьётся того уровня производства, который необходим.

Читайте также: Путин: Россия добьётся необходимого уровня производства