Киев, 18 января, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины назначен глава национальной полиции Игорь Клименко, сообщил 18 января премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Zuma\TASS Игорь Клименко

Также Клименко получил пост заместителя главы ведомства.

Новый министр будет назначен после консультаций с Верховной радой, добавил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, глава МВД Украины Денис Монастырский и два его заместителя погибли 18 января в авиакатастрофе в Броварах. В результате падения вертолета рядом со зданием детского сада погибли 17 человек, в том числе девять находившихся на борту и четверо детей.